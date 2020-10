Ravvisato che sussistono le condizioni climatiche per anticipare l’accensione degli impianti termici prevista il 15 novembre, il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha firmato l’ordinanza con cui autorizza l’accensione a partire da oggi, 19 ottobre, negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo di 4 ore al giorno, liberamente articolabili nell’arco della giornata.

