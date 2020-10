Otto aziende della Liguria hanno conquistato i “Tre Bicchieri” del Gambero Rosso e sono state inserite di diritto nella guida Vini d’Italia 2021. Tra loro il Riviera Ligure di Ponente Pigato di Albenga Saleasco 2019 (Cantine Calleri); Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan 2018 (Bruna); Riviera Ligure di Ponente Rossese Costa de Vigne 2018 (Massimo Alessandri) e Rossese di Dolceacqua Sup. Luvaira 2018 (Maccario Dringenberg). Per il Riviera Ligure di Ponente di Alessandri è il primo riconoscimento, per il Luvaira di Maccario-Dringenberg il settimo.

