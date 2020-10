Sabato pomeriggio a Diano Marina il movimento politico di CasaPound Italia ha allestito in via Genova un banchetto informativo. “E’ stata un’occasione di confronto con la cittadinanza attraverso la spiegazione degli obiettivi politici del movimento – spiegano da CasaPound -. Inoltre è stato distribuito materiale informativo e si sono affrontati diversi temi di attualità nazionale”.

