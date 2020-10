Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un’intervista all’emittente tv Primocanale, ha affermato: “Se i pazienti covid in Liguria dovessero crescere ai ritmi in cui sta crescendo in Italia oggi, da qua a qualche giorno cominceremo a convertire i reparti degli ospedali sul covid e credo che di qua a qualche settimana ci saranno degli stop importanti al sistema sanitario non covid”.

Correlati