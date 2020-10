La Corte Federale di Appello, nell’udienza odierna, nonostante l’appello della Procura Federale, ha confermato la precedente decisione del Tribunale Federale della F.I.G.C. relativo alla denuncia effettuata contro la Sanremese da parte della mamma di un tesserato dell’Ospedaletti relativa ad una presunta offesa di stampo razziale avvenuta in occasione della partita fra le due squadre nella categoria Giovanissimi 2006 del 9.12.2019.

La Sanremese, anche in questa fase, è stata rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo Pirisi. Si tratta della conferma di quanto da subito sostenuto dalla Sanremese che, già il giorno stesso, aveva preteso rispetto da parte di alcuni organi di stampa che, troppo frettolosamente, avevano riportato una notizia che, come è stato sancito, altro non era che una vile e diffamante calunnia.