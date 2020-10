La Sanremese ha incamerato la quarta vittoria nelle prime cinque partite di campionato, nel girone A di serie D, imponendosi per 2-0 sul Borgosesia. Entrambi i gol sono stati realizzati da Giacomo Romano nel primo tempo, prima al 23′, quindi al 30′. I matuziani, con 11 punti in classifica, sono ora secondi a due lunghezze dal Bra. Domenica prossima è in programma la trasferta a Saluzzo, quindi a inizio novembre le sfide con Derthona e Bra.

