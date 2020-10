L’ASD Imperia porge le più sentite condoglianze alle famiglie Bensa e Gramondo per la scomparsa della signora Bensa, suocera del Presidente neroazzurro. La dirigenza, lo staff tecnico e la squadra si stringono in un forte abbraccio alla signora Roberta, a Fabrizio ed a Carolina.

