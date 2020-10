Il Premier Giuseppe Conte ha annunciato le nuove misure restrittive concordate tra Governo e Regioni per contrastare l’aumento dei casi di Coronavirus nel nostro paese ( oggi oltre quota 11.000).

Bar e Ristoranti : Nessuna chiusura anticipata ( resterà quindi alle 24) ma possibilità ( che ha già fatto discutere) lasciata ai sindaci di chiudere vie e piazze alle 21 se si creano assembramenti ( i primi cittadini rimandano questa responsabilità al Governo) .Servizio al tavolo dalle ore 18 non si potrà più consumare nei bar se non seduti al tavolo e i tavoli non potranno avere più di 6 posti a sedere ( questo anche nei ristoranti). I locali dovranno esporre all’esterno un cartello con il numero massimo di clienti che possono accedere al locale.

Palestre: per ora nessuna chiusura ma le strutture ( palestre e piscone ) sono osservate speciali hanno una settimana per adeguarsi al rispetto delle regole o saranno chiuse

Scuole : scaglionamento degli ingressi con possibili turni pomeridiani orario scolastico inizio alle 9 del mattino per evitare affollamento sui mezzi pubblici nelle ore di punta. Continuano le lezioni in presenza.

Trasporti : nessuna modifica alla capienza massima dei convogli ma aumento dello smartworking fino al 75% per alleggerire le presenze sui mezzi pubblici .

Sagre e Fiere : stop a sagre e fiere locali restano gli eventi di livello nazionale e internazionale. In questo caso si torna indietro di mesi.

Il Premier ha poi invitato alla massima precauzione con parenti e amici ovvero nelle situazioni in cui si abbassa la guardia esigono invece il massimo rispetto di distanziamento uso mascherina e frequente lavaggio mani.

Potenziare le terapie intemsive: il premier ha annunciato sono pronte 1600 postazioni di terapia intensiva