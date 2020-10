Campionato di Promozione Girone A 3a Giornata

Borzoli – Voltrese

Celle – Veloce rinviata

Ceriale – Bragno rinviata

Golfo Dianese – Arenzano rinviata

Legino – Camporosso rinviata

Serra Riccò – Soccer Borghetto rinviata

Ventimiglia – Via Dell’Acciaio rinviata

Riposa: Praese

Classifica dopo la 2a Giornata

Golfo Dianese 4

Serra Riccò 4

Ventimiglia 3

Camporosso 3

Legino 3

Voltrese 3

Soccer Borghetto 3

Praese 2

Via dell’Acciaio 1

Ceriale 1

Arenzano 0

Borzoli 0

Bragno 0

Celle 0

Veloce 0

Arenzano, Ventimiglia Veloce, Celle e Camporosso 2 partite in meno, Borzoli, Via dell’Acciaio, Golfo Dianese, Arenzano, Ceriale, Bragno, Serra Riccò e Soccer Borghetto una partita in meno