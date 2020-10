Saranno celebrati probabilmente lunedì 19 ottobre i funerali di Alberto Lupinetti (nella foto), 27enne giardiniere, morto dopo essere finito in uno strapiombo, in via della Fonti, in direzione di Bussana, con l’auto dopo aver perso il controllo della sua Fiat 500 Abarth mentre affrontava una curva. Alberto lascia i genitori Agata ed Emidio e la sorella Clelia. E’ in gravissime condizioni, ma non in pericolo di vita Y.P., 29enne di Pavia che era in auto con Lupinetti, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

