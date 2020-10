Coronavirus, 41 nuovi contagiati in provincia di Imperia. 464 in totale in Liguria

Flussi 17 ottobre TOTALE tamponi effettuati 373.115 5.173 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 17.745 464 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2.301 23 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 15.444 441 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 6.358 415 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 563 LA SPEZIA 859 IMPERIA 401 GENOVA 3.951 Residenti fuori Regione/Estero 178 altro/in fase di verifica 406 TOTALE 6.358 (esclusi 9.754 guariti e 1.633 deceduti) Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 402 38 23 ASL1 28 0 6 ASL2 37 3 8 Ospedale Policlinico San Martino 127 18 10 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 49 5 6 Ospedale Gaslini 18 0 -3 ASL3 globale 63 6 4 ASL 3 Villa Scassi 63 6 4 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 30 0 -2 ASL4 Sestri Levante 28 0 1 ASL4 Lavagna 2 0 -3 ASL5 globale 50 6 -6 ASL5 Sarzana 50 6 -5 ASL5 Spezia 0 0 -1 Isolamento domiciliare 3.156 294 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 9.754 48 Deceduti* 1.633 1 *uomo anni 78, deceduto 15/10 ospedale Villa Scassi ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 568 ASL 2 1.377 ASL 3 1.471 ASL 4 361 ASL 5 619 Liguria 4.396 CORONAVIRUS: IN LIGURIA 464 NUOVI POSITIVI SU 5.173 TAMPONI EFFETTUATI, IL DETTAGLIO GENOVA. Sono 464 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 5.173 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio dei nuovi positivi: ASL 1: 41 • 12 contatti di caso confermato • 29 da attività di screening ASL 2: 76 • 39 contatti di caso confermato • 37 da attività di screening ASL 3: 306 • 118 contatti di caso confermato • 188 da attività di screening ASL 4: 3 • 1 contatto di caso confermato • 2 da attività di screening ASL 5: 38 • 20 contatti di caso confermato • 18 da attività di screening Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone. Correlati