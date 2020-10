Il focolaio di Coronavirus nella rsa “Santa Caterina” di Varazze, dove 81 ospiti su 100 sono risultati positivi, è stato scoperto in seguito ad una patologia vascolare di un ospite. L’uomo è stato portato in ospedale e, sottoposto a tampone, è emersa la positività che ha fatto scattare i controlli su tutti gli ospiti e dipendenti. Sono tutti asintomatici. Al momento è inibito l’ingresso a persone esterne e ai visitatori.

81 anziani positivi al Coronavirus in una casa di riposo in Liguria