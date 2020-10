I ragazzi del Rotaract Club di Sanremo, associazione promossa dal Rotary International e il Circolo della Castagnola di Ventimiglia, l’associazione che si occupa di promuovere i prodotto a denominazione comunale (De.Co.) ripetono l’evento “UNA CASTAGNOLA PER VENTIMIGLIA e domani sabato 17 ottobre saranno presenti in centro a Ventimiglia per offrire le castagnole De.Co. offerte dalle pasticcerie di Ventimiglia: Pasticceria Viale, Panetteria Meineri, Panetteria Dall’Orto e Pasticceria Curti.

Ancora una volta la volontà di ripartire è forte e gli abitanti di Ventimiglia non si stanno tirando indietro, sabato scorso all’evento svoltosi a Latte si sono raccolti ben 1.600 euro grazie agli abitanti del quartiere e alla Parrocchia di San Bartolomeo.

Un invito a venire a degustare il dolce tipico di Ventimiglia e dare una mano con una piccola offerta per contribuire al ripristino del giardino del Putto e all’aiuola della statua della madre con il bimbo: simboli importanti per la città di Ventimiglia.