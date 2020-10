Il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio ha disposto l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento a far data da oggi, venerdì 16 ottobre e fino al 2 novembre compreso, per un limite massimo di cinque ore giornaliere

Taggia, Disposta l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento per un massimo di 5 ore