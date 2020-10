A Sanremo i Carabinieri, in via Matteotti ed in via Escoffier, hanno elevato 5 sanzioni da 400 euro l’uno per il mancato uso delle mascherine. A Ventimiglia non sono state fatte multe, mentre a Bordighera, per questioni organizzative e di organico, i controlli scatteranno stasera. In tutta la provincia di Imperia i controlli sul rispetto delle norme del nuovo Dpcm, saranno intensificati nel week-end, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

