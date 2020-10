Il concerto, curato dai preparatori dell’orchestra, Fabrizio Ragazzi e Cristina Orvieto, che da molti anni si dedicano con passione a questo progetto artistico ed educativo, sarà diretto dal giovanissimo maestro e oboista Marco Orazio Vallone. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ineja.it

Giunge al termine la prima edizione del concerto delle “Note Libere” in suffragio delle vittime del Covid nato da un’idea di Massimo Sasso e organizzato assieme al Comitato San Giovanni. L’evento ha avuto un grande successo di partecipazione sia nella sua prima serata a Sanremo, sia nel duomo di Porto Maurizio. Domani sera alle 21 la chiusura avverrà nella cattedrale di San Giovanni Battista a Oneglia, con la partecipazione di Don Bezzone. A causa dell’emergenza Covid i posti sono limitati e gli ultimi biglietti sono acquistabili sul sito www.eventbrite.it

Imperia, concerto in suffragio delle vittime del Covid nella cattedrale di San Giovanni Battista