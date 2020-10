Rapina in una villetta familiare a Ronco Scrivia, in provincia di Genova. Tre uomini armati di pistole hanno fatto irruzione nella case di un artigiano e si sono fatti consegnare 4.500 euro in contanti. L’uomo, la moglie e il figlio di 12 anni mentre stavano guardando la tv si sono visti piombare in sala i tre rapinatori che li hanno chiusi in una stanza senza finestre. I militari hanno acquisito le immagini della zona per scoprire eventuali spostamenti sospetti.

