L’Asl 1 Imperiese segnala il decesso di un paziente positivo al Coronavirus. Si tratta di un uomo di 54 anni, residente in Sicilia, spirato all’ospedale Borea di Sanremo. In Liguria è segnalato anche altro decesso di un paziente positivo al Covid, un uomo di 86 anni di Genova, morto all’ospedale San Martino. Nelle ultime 24 ore in provincia di Imperia i nuovi positivi sono 29, mentre i nuovi ricoverati sono 5, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

