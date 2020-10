Come previsto dall’apposito protocollo, l’ASL1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.

Dai dati odierni nelle scuole in provincia di Imperia risultano cinque nuovi casi positivi al Covid-19:

Coronavirus, 5 nuovi positivi nelle scuole: 4 studenti nel distretto ventimigliese, uno in quello sanremese