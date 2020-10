Oggi a Bordighera al Marabutto è stato riposizionato il cannone dopo il restauro. L’intervento, compiuto dalla falegnameria Fa-Sol, è stato particolarmente complesso ed ha interessato tutta la struttura di supporto, ricostruita nelle componenti sia lignee sia metalliche poiché gravemente compromessa e quindi non più sicura. “È stata un’emozione veder tornare a casa un simbolo del nostro patrimonio storico” commenta il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta