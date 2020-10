Oggi alle 12 il Tuiga, imbarcazione d’epoca varata nel 1909, portabandiera dello Yacht Club di Monaco, ha fatto ufficialmente ingresso, prima di sempre, a Cala del Forte il nuovo porto turistico di Ventimiglia di proprietà di Monaco Ports, a sole 7,9 miglia dal Principato.

L’equipaggio del Tuiga è stato accolto in banchina da Aleco Keusseoglou, presidente di Monaco Ports, accompagnato dai rappresentanti del governo monegasco e del consiglio d’amministrazione di SMIP, da Gian Battista Borea d’Olmo Amministratore Delegato di Cala del Forte, Marco Cornacchia direttore di Cala del Forte, dall’Assessore all’Urbanistica della Regione Liguria Marco Scajola, dal Consigliere Regionale Enrico Ioculano, dal Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino con il Consiglio Comunale e dalle Forze dell’Ordine del territorio.

L’ingresso del Tuiga a Cala del Forte ha rappresentato un momento storico e simbolico che sancisce l’apertura della parte a mare del porto, in attesa dell’inaugurazione ufficiale di Cala del Forte che si svolgerà nel mese di giugno/luglio 2021, quando saranno finalizzati anche i lavori delle aree a terra della struttura.

“Quello di oggi – ha dichiarato Aleco Keusseoglou – è un giorno importante per Ventimiglia, per Monaco e per tutti noi che siamo qui riuniti. Un momento che sancisce una volta di più lo stretto legame esistente tra il Principato e Ventimiglia, grazie in particolare alla visione di a S.A.S. il Principe Alberto II, che per primo ha creduto e voluto questo progetto che oggi diventa realtà e alla disponibilità del governo monegasco che ha garantito la copertura economica all’operazione.”

Dopo il ringraziamento al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per il suo continuo supporto al progetto, all’Assessore Marco Scajola, al Sindaco Gaetano Scullino, alle istituzioni del territorio, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che sono stati attori di primo piano nella realizzazione di Cala del Forte, Aleco Keusseoglou ha ricordato brevemente la storia del porto di Ventimiglia. L’idea iniziale di realizzazione di un approdo risale ai primi anni ’60. Nel 2010 l’imprenditore Gianni Cozzi otteneva la concessione sull’attuale progetto con Monaco Ports, subentrata nel dicembre 2016, che ha portato a termine i lavori dotando Ventimiglia di un porto turistico moderno, sicuro e sostenibile. Oggi a Cala del Forte sono attivati i primi quattro yacht, gli arrivi proseguiranno nei prossimi giorni. Entro la fine di ottobre saranno oltre 20 le imbarcazioni ormeggiate a Cala del Forte. Gli arrivi proseguiranno poi nei mesi successivi in base alle numerose prenotazioni già ricevute.

Il completamento dei lavori a terra a Cala del Forte è in corso. La conclusione è prevista per la primavera 2021. Nel frattempo, Cala del Forte è già in grado di ospitare imbarcazioni fino a 70 metri di lunghezza ed è destinata a diventare un polo turistico di altissimo livello, grazie anche a una struttura a terra con 35 esercizi commerciali, un cantiere navale per imbarcazioni fino a 30 metri, distributore carburante, 577 posti auto e un collegamento via mare con Monaco a bordo di un catamarano a motore in grado di percorrere la distanza tra i due porti in soli 15 minuti.