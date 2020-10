Giornata di festa a Cala Del Forte il nuovo Porto di Ventimiglia per l’arrivo del Tuiga Il veliero simbolo dello Yacht Club Monaco prima barca ad ormeggiare nel nuovo scalo cittadino. Di seguito il video con gli interventi. Presenti le autorità civili e militari della nostra città

