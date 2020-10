“Oggi riapre a senso unico alternato, dopo giorni di lavoro intensissimo, la strada provinciale 548 che collega Molini di Triora e Triora, gravemente danneggiata dall’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria, Ponente e Tigullio in particolare, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre scorsi. Con questo intervento si toglie dall’isolamento Triora, l’unico Comune ancora isolato”.

Lo annunciano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il consigliere regionale delegato alla protezione civile Giacomo Giampedrone.

“I lavori – spiegano – sono stati svolti a tempo di record per permettere di collegare completamente la valle Argentina nel più breve tempo possibile, compresa l’alta valle e gli altri borghi rimasti isolati. Come sempre Regione Liguria è presente e attiva sul territorio: già dall’8 ottobre la statale 20 per Airole è stata riaperta a senso unico alternato per tutti i mezzi, mentre già dal 4 ottobre era aperta per i mezzi di soccorso”.

