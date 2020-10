A Ceriale un uomo di 33 anni, chiamato in caserma dai Carabinieri per esser sottoposto a provvedimento di obbligo di dimora per una multa non pagata di 4500 euro per guida in stato di ebbrezza, si è rifiutato di indossare la mascherina ed è stato multato di 400 euro. Nel verbale l’uomo ha dichiarato che a suo avviso il Covid non causava la morte ma bisognava avere almeno un’altra patologia e che la legge antiterrorismo e la costituzione italiana vietano di entrare nei luoghi pubblici con il volto coperto.

