Aperta a senso unico alternato la strada provinciale 548 che collega Molini di Triora e Triora, gravemente danneggiata dall’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria il 2 e il 3 ottobre scorsi. Con questo intervento si toglie dall’isolamento Triora, l’unico Comune che era rimasto ancora isolato. “Ancora una volta l’azione di Regione Liguria si dimostra tempestiva sul territorio con un grande sistema di gestione delle emergenze che ha consentito di svolgere i lavori in tempi record. Un ringraziamento alla Protezione civile e a tutti i volontari che hanno lavorato senza mai fermarsi durante l’emergenza maltempo”. Così il consigliere regionale delegato alla protezione civile Giacomo Giampedrone questa mattina durante il sopralluogo.

