Oltre mezza giornata di ricerche condotte da una quindicina di uomini per ritrovare in piena notte due fungaioli che nei boschi di Gouta. Per il sindaco di Pigna Roberto Trutalli è ora di cambiare le regole per chi si va nei boschi per poi perdersi o infortunarsi, per incapacità o incoscienza. La proposta, già applicata in altre Regioni, è di far pagare la macchina dei soccorsi. “O si contrae un’assicurazione o si paga di tasca propria” dice Trutalli ad Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

