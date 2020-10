Una lite per un cappuccino troppo caldo è finita con marito e moglie, in ospedale. Stamani a Genova Multedo due cinesi di 30 e 32 anni titolari di un bar sono stati aggrediti da un cliente che si lamentava della temperatura della bevanda, rifiutandosi di pagare. Il titolare del bar ha colpito con un cartellone il cliente mentre quest’ultimo ha spinto la moglie del barista facendola cadere per terra.

