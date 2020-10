L’istituto Robert Koch di Berlino inserisce le regioni italiane Liguria e Campania tra le zone a rischio Covid-19. Il ministero degli Esteri sconsiglia a partire dal 17 ottobre di intraprendere viaggi non necessari in quelle regioni. “In Liguria e Campania l’incidenza del Covid è superiore ai 50 contagi per 100 mila abitanti in una settimana e perciò sono incluse nelle zone a rischio” dice il Ministero degli Esteri tedesco. Al ritorno in Germania i viaggiatori hanno l’obbligo di sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni o al tampone.

