Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti esprime profondo cordoglio per la scomparsa, questa notte, della presidente di Regione Calabria Jole Santelli. “In questo momento – dichiara Toti – le nostre più sentite condoglianze vanno ovviamente alla sua famiglia e ai suoi cari. Jole Santelli è stata una donna forte, determinata, capace, che nonostante la malattia ha lavorato con abnegazione e senso del dovere, fino all’ultimo in prima persona, nella gestione dell’emergenza Coronavirus nella sua regione”.

La presidente della Regione Calabria Jole Santelli, 52 anni, è morta la notte scorsa in seguito ad un malore nella sua casa, a Cosenza. Prima donna presidente della Regione Calabria, la Santelli era stata proclamata lo scorso 15 febbraio.