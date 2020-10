Un insegnate del liceo Giordano Bruno di Albenga è risultato positivo al covid-19. Il docente ha incontrato gli studenti di 6 classi all’Artistico e allo Scientifico. Circa un centinaio di liceali è così finito in quarantena fino al 21 ottobre. A Carcare per la positività di un insegnante ci sono tre classi di una scuola elementare in isolamento a casa.

