In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 8.804 nuovi contagi (ieri 7.332) e 83 vittime, quasi il doppio rispetto a ieri, quando c’erano stati 43 decessi. Non si registravano così tante morti un solo giorno dallo scorso 5 giugno quando i decessi sono stati 85. Crescono anche i ricoverati in terapia intensiva: 586, 47 in più di ieri. I morti con Covid-19 a oggi sono 36.372. Gli attualmente positivi passano a 99.266 (6.821 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati con sintomi sono 5.796 (+326, +6%), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 586 (+47, +8,7%).

