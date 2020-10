“Forza Italia Liguria piange la morte di Jole Santelli, un’amica, una politica coraggiosa, seria e competente, una donna forte e tenace che con passione e profonda intelligenza ha portato avanti le sue battaglie per l’Italia e per la sua Calabria. Il coordinamento regionale ligure si stringe ai parenti e agli amici di Jole in questo momento di così grande dolore. Jole mancherà alla sua terra, al nostro Paese e a Forza Italia, che perde oggi una parte della sua storia e del suo presente”. E’ quanto dichiara Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia in Liguria.

