Sono online già da qualche giorno sul sito del comune di Ventimiglia i moduli per la richiesta danni da parte dei privati in merito ai danni alluvionali patiti nell’alluvione del 2-3 Ottobre scorso. Su detti moduli viene scritto tra l’altro da presentarsi entro trenta giorni dall’evento quindi se non ci saranno novità entro il 3 Novembre 2020. Siamo anche noi stati danneggiati dalla recente alluvione e come voi ci muoviamo ora alla ricerca di risposte vi inseriamo questi due file in pdf sperando che possano tornarvi utili ma allo stesso tempo vi rimandiamo alle fonti ufficiali quali sito o comunicazioni del comune ecc per avere le dovute spiegazioni e i chiarimenti.

