A Sanremo in strada Peiranze e strada Pian dei Bosi i residenti, circa 60 famiglie, avevano promosso una raccolta firme, inviata poi al sindaco Alberto Biancheri, per richiedere la fornitura del gas. Il sindaco, tramite l’Ufficio Viabilità del Comune, ha interessato Italgas, che ha inserito l’opera negli interventi da realizzare sul territorio sanremese. Su disposizione dell’assessore Massimo Donzella, è stata interessata anche Amaie che, proprio in zona, doveva cambiare un tratto importante di tubazione dell’acqua.

“In questo modo, coordinando tutti i soggetti coinvolti, siamo riusciti a portare a termine due interventi importanti con un solo scavo, limitando al massimo i disagi conseguenti ai lavori stradali”, spiega Donzella. L’Ufficio Viabilità, Amaie e Italgas hanno quindi organizzato i lavori di posa della nuova condotta di distribuzione gas che insiste su 1800 metri di lunghezza e di un tratto di acquedotto lungo più di 400 metri nella zona interessata.

Un intervento molto importante, in una zona dove tutti utilizzavano ancora il gas del bombolone per il riscaldamento, con costi più alti di quasi il triplo.

I lavori sono appena terminati ed ora le famiglie possono chiedere il collegamento della propria abitazione alla nuova condotta gas, gratuitamente.

L’intervento è stato eseguito da Idri Spa per conto di Italgas Spa, organizzato con l’Ufficio Viabilità guidato dall’assessore Massimo Donzella.