Il Comune di Sanremo potrebbe riassumere, con una transazione economica, i cosiddetti “furbetti del cartellino” che, licenziati dopo l’inchiesta che li ha coinvolti, sono stati assolti nel procedimento penale. L’accordo potrebbe riguardare anche alcuni imputati (16 in tutto) che stanno affrontando il processo di primo grado. Un accordo eviterebbe al Comune di pagare gli arretrati maturati dagli ex dipendenti dai licenziamenti nel 2016, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

Correlati