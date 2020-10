Caterina B., 20enne sanremese, pochi giorni prima del parto ha scoperto di essere positiva al Coronavirus. Il 5 ottobre all’ospedale di Imperia è risultata positiva al tampone e così il 9 ottobre, la ragazza è stata trasferita al “San Martino” di Genova, dove partoriscono tutte le donne che in Liguria sono incinte e positive al virus. Alle 10 del 10 ottobre è nata Caterina, perfettamente in salute e negativa al Covid, come scrive Matteo Politanò su “Il Secolo XIX”.

Correlati