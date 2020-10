La Sanremese ha vinto per 1-0 il recupero del match con la Lavagnese al “Comunale”. Il confronto è stato deciso da una rete segnata di testa da Romano al 35′ del primo tempo. I biancoazzurri salgono a 8 punti in classifica, sul terzo gradino della classifica, ad un punto dal Derthona e dal Pont Donnaz ed a due dal Bra. Domenica 18 un altro match casalingo per la Sanremese con il Borgosesia, quarto.

