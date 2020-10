Nel recupero della prima giornata di campionato nel girone A di serie D la Sanremese è in vantaggio per 1-0 sulla Lavagnese al termine del primo tempo. Decide la sfida per ora la rete segnata di testa da Romano, su assist di Gagliardi, al 35′. Al momento la Sanremese occupa il terzo posto virtuale in classifica con 8 punti, alle spalle di Derthona a 9 e Bra a 10.

