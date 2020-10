Un 22enne savonese, residente a Cengio, è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti nei confronti di una 19enne. Il giovane picchiava la compagna con schiaffi, calci e pugni e la ustionava con mozziconi di sigaretta, le impediva di lavorare e di avere tempo per se stessa. In un caso aveva sbattuto in faccia al controllore di un treno la porta del bagno dove si era rifugiata la ragazza dopo un’aggressione e in un altro aveva aggredito il conducente di un bus.

