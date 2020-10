Sabato 10 e domenica 11 ottobre si terranno a Lido di Ostia le Finali Nazionali Under 21 di Judo. Una finale particolare, dai numeri ridotti a causa delle misure restrittive dovute al covid, a cui parteciperà solo l’elite del Judo italiano Under 21. E’ questo un motivo di orgoglio in più nell’avere ben 4 Sanremesi qualificati alle finali.

Mattia Lombardi (-66Kg), Filippo Fontana (-73Kg) e Lorenzo Iezzi (-73Kg – attualmente tesserato con il Budo Semmon Gakko Genova) allenati e seguiti dal tecnico Nicola Gianforte scenderanno sul tatami al mattino di sabato mentre nel pomeriggio sarà la volta di Alessio Galasso (-90 Kg), cresciuto a Sanremo con il tecnico Gianforte ed da 4 anni in forza all’Accademia Torino dei fratelli Bruyere.

“Sarà una finale spettacolare e particolare con un livello medio altissimo, dove fin dai primi incontri si affronteranno atleti in odore di podio, ed è un orgoglio riuscire a prendere parte ad un evento del genere con la totalità dei nostri atleti U21” commenta così Cinzia Cavaliere, presidente del BUDO Sanremo.

Correlati