ASD IMPERIA – LE MODALITA’ DI ACQUISTO DEI BIGLIETTI

ASD IMPERIA comunica che la riunione tenutasi in data odierna, alla presenza delle Forze dell’Ordine e della Autorità Pubblica, per l’attuazione delle disposizioni DPCM 13 ottobre 2020 ha avuto esito positivo.

Domenica, alle ore 15, per la partita ASD IMPERIA – U.S. Sestri Levante potrà assistere un pubblico di 348 spettatori, corrispondente al 15% della capienza dello stadio ‘Nino Ciccione’.

MODALITA’ DI VENDITA

I biglietti per assistere alla partita potranno essere acquistati esclusivamente in prevendita, pertanto i botteghini dello stadio rimarranno chiusi nell’orario immediatamente antecedente alla partita e in contemporanea ad essa.

I tagliandi saranno nominali e numerati, pertanto sarà necessario fornire le generalità e il numero di telefono del possessore del biglietto.

PREZZI

Saranno disponibili i posti in Tribuna, al prezzo di Euro 12 al biglietto, ed i posti in Gradinata Nord, al prezzo di Euro 10 al biglietto. La Gradinata Sud verrà riservata per la tifoseria ospite: il prezzo del biglietto sarà di Euro 10

PUNTI VENDITA E ORARI

I biglietti saranno disponibili alla vendita a partire da domani, giovedì 15 ottobre, nei seguenti punti vendita e orari:

GIOVEDI’ 15.10.2020 – dalle 10 alle 12 e dalle 17:30 alle 19:30 presso il campo ‘Salvo’ Piani di Imperia

VENERDI’ 16.10.2020 – dalle 10 alle 12 e dalle 17:30 alle 19:30 presso il campo ‘Salvo’ Piani di Imperia

SABATO 17.10. 2020 – dalle 10 alle 12 e dalle 17:30 alle 19:30 presso il campo ‘Salvo’ Piani di Imperia

DOMENICA 18.10.2020 – dalle 10 alle 12 presso la segreteria dello stadio ‘Nino Ciccione’

La vendita dei biglietti per la Gradinata Sud, riservata alla società ospite, terminerà alle ore 12:00 di SABATO 17.10.2020

Ribadiamo che i tagliandi saranno nominali e numerati, pertanto sarà necessario fornire le generalità e il numero di telefono del possessore del biglietto.

ACCREDITI

TESSERATI ASD IMPERIA – Per assistere alla partita, i tesserati della società, dovranno far pervenire la propria richiesta (completa di generalità e numero di telefono) entro le ore 12:00 di SABATO 17 ottobre. Data la limitata disponibilità dei posti, la società si riserva la possibilità di vagliare le domande pervenute per autorizzare l’accesso allo stadio. Le richieste saranno raccolte recandosi personalmente al campo ‘Salvo’ dei Piani di Imperia o in alternativa inviando una mail all’indirizzo asdimperiabiglietteria@gmail.com inserendo i dati necessari.

ACCREDITI FIGC – CONI – AIA – Per assistere alla partita, i tesserati agli organismi FIGC – CONI – AIA dovranno far pervenire la loro richiesta (completa: di generalità, numero di telefono e fotocopia della tessera) entro le ore 12:00 di SABATO 17 ottobre. Le richieste saranno raccolte recandosi personalmente al campo ‘Salvo’ dei Piani di Imperia o in alternativa inviando una mail all’indirizzo asdimperiabiglietteria@gmail.com , inserendo i dati richiesti.

TESSERE ODG – Per assistere alla partita, i possessori del Tesserino ODG, dovranno far pervenire la loro richiesta (completa di: generalità, nome della Testata, numero di telefono e fotocopia del Tesserino/ in mancanza sarà accettata una richiesta firmata dal Direttore della Testata) entro le ore 12:00 di SABATO 17 ottobre. La richiesta andrà inviata all’indirizzo asdimperia1923@libero.it

Per qualsiasi informazione sarà possibile contattare il numero 0183 880518 oppure inviare una mail all’ indirizzo asdimperiabiglietteria@gmail.com

Tali modalità di vendita e di accesso allo stadio sono rese necessarie per ottemperare ai decreti e regolamenti emanati in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria.