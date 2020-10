L’autorità giudiziaria italiana e quella francese sono in contatto tramite il Centro di cooperazione di polizia e dogana di Ventimiglia per dare nome e un volto a 8 dei dieci cadaveri recuperati in mare, tra Sanremo e Santo Stefano al Mare. I corpi erano stati trovati dopo l’alluvione del 2 ottobre, che ha devastato il Ponente ligure e il versante francese della val Roya. Dei dieci corpi finora recuperati, uno (trovato sull’argine del Roya) è di un operaio di 58 anni, Carmelo Alfano. Un altro corpo proviene dal cimitero alluvionato di Tenda. Sono in corso accertamenti autoptici per accertare anche se ci siano altre salme dissotterate tra gli otto casi casi. In Francia è stata identificata una quinta vittima dell’alluvione, David Ravnholt, trovato in mare l’8 ottobre nei pressi dell’aeroporto di Nizza, strappato via da casa dalla piena di un affluente del fiume Roya, a Col de Brouis (Breil).

