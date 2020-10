Un italiano su tre considera il proprio animale domestico come un figlio (*), un vero e proprio componente della propria famiglia. L’evoluzione di questa particolare sensibilità verso gli animali è in linea con i principi che stanno alla base dell’attività di Barkyn ovvero il benessere animale, a partire da quello alimentare.

Con questa premessa, Barkyn, startup che offre piani alimentari personalizzati e assistenza veterinaria 24 ore su 24 per i cani, ha lanciato l’iniziativa “Cani in Famiglia”, che consiste nell’offrire un congedo retribuito di una settimana ai dipendenti che decidono di accogliere un nuovo animale domestico a casa propria.

“Accogliere un nuovo animale domestico in casa richiede una serie di accorgimenti quotidiani che influenzano il nostro ritmo di vita. Siamo consapevoli che i primi giorni in cui un nuovo membro arriva in famiglia siano intensi, richiedono un livello più alto di attenzione e il fatto di trascorrere anche qualche notte insonne. Con questa iniziativa vogliamo che i nostri dipendenti abbiano un po’ di tempo per adattarsi alla nuova situazione e per godersi il nuovo membro della loro famiglia. La nostra massima è ed è sempre stata: una vita migliore assieme al proprio animale domestico“, afferma André Jordão, CEO e co-fondatore di Barkyn.

Animali domestici e politiche familiari

Sebbene la pratica di offrire permessi retribuiti per l’adozione o l’acquisto di un cane non sia comune in Italia, alcune aziende, in particolare nei paesi anglosassoni, si stanno orientando in questa direzione. Ad esempio, nel Regno Unito, circa il 5% dei lavoratori con un animale domestico ha potuto godere di qualche tipo di congedo, che andava dalla decina di ore fino a diversi giorni lavorativi (**).

Allo stesso modo, Barkyn garantisce a tutti i suoi dipendenti, incluso chi lavora da remoto, dei permessi per andare dal veterinario o dei giorni di riposo in seguito alla morte di un animale domestico, pratica molto comune in numerose aziende americane. Un elemento di sicuro interesse anche per l’Italia, considerato il fatto che quasi il 60% degli animali domestici vive in casa assieme al resto della famiglia (***).

Il benessere dei cani e delle loro famiglie

Attualmente 50.000 famiglie godono dei piani offerti da Barkyn nei tre paesi in cui opera: Portogallo, Spagna e Italia. La startup ritiene che un’alimentazione sana sia alla base del benessere e della qualità della vita, per questo tutti i suoi mangimi sono studiati da un equipe di veterinari, adattati alle esigenze specifiche di ogni cane e realizzati con alimenti freschi di qualità (carne e pesce). Il cibo proviene da allevamenti vicini alla sede, senza aromi artificiali, conservanti o alimenti geneticamente modificati e la sua formula è arricchita con condroprotettori che garantiscono la salute articolare dell’animale. Inoltre il team di veterinari è sempre disponibile a rispondere ad eventuali domande, nonché ad adattare l’alimentazione in base alle esigenze dell’animale o alle sue fasi vitali.