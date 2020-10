È prevista per la giornata di domani la riapertura della strada di collegamento tra Molini di Triora e Triora franata a causa del maltempo che ha colpito il Ponente nei giorni scorsi. Marco Scajola:” Sono contento del lavoro di squadra tra Enti che si è svolto in questi giorni difficili e che ha portato il ripristino di una strada di collegamento molto importante per la Valle Argentina. Un sentito ringraziamento al Sindaco di Triora Massimo Di Fazio, alle imprese ed ai tecnici che hanno permesso in pochi giorni il ripristino della strada. Ennesima dimostrazione che la collaborazione tra le istituzioni locali è fondamentale per ottenere risultati rilevanti per l’intera comunità. Un’ulteriore dimostrazione della grande capacità dei liguri di reagire alle avversità”.

