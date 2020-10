I tamponi per la diagnosi Coronavirus potrebbero essere effettuati dai medici di famiglia e pediatri, ma non all’interno dei propri studi. Le associazioni professionali sono pronte a fare i tamponi ma in strutture esterne rispetto alle proprie. “Ricevere tante persone in studi poco capienti darebbe problemi con il distanziamento e si formerebbero code nelle scale dei condomini” dice Daniele Gasparotti, presidente ligure ed imperiese dell’associazione Smi, ad Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

