Al Liceo Cassini di Sanremo una docente che fa parte del team di quattro “referenti Covid” dell’istituto è dovuta andare in quarantena dato che una sua studentessa è positiva al Coronavirus. Giovanna Turco, insegnante di religione, è in sorveglianza attiva a domicilio sino a venerdì, in attesa del secondo tampone. A casa continua ad insegnare con la didattica a distanza. Un’altra classe del Cassini e 7 docenti termineranno l’isolamento giovedì, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

