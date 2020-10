La Sanremese Calcio comunica che il match con la Lavagnese, in programma domani pomeriggio 14 ottobre 2020 alle 15 allo stadio Comunale di Sanremo, si disputerà a porte aperte per un numero limitato di tifosi che potranno assistere alla gara esclusivamente in Gradinata.

L’accesso, in base alle nuove disposizioni di legge, sarà riservato ad un massimo di 99 sostenitori biancoazzurri, con diritto di prelazione per i possessori dell’abbonamento della stagione 2020/21. I tagliandi al costo di 10 euro saranno disponibili al botteghino all’ingresso dello stadio Comunale domani a partire dalle 13.30.

I tifosi, in base alle disposizioni anti Covid, all’accesso dovranno compilare regolare autocertificazione, dovranno indossare la mascherina e dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura. Una volta in Gradinata, dovranno sedersi rispettando il distanziamento previsto per le manifestazioni sportive all’aperto.

