Tredici studenti sanzionati perché senza mascherina davanti alla scuola a Genova Pegli. La polizia si è imbattuta in un gruppo di giovanissimi tra i 15 e i 17 anni, dopo essere intervenuta per una serie di furti e danneggiamenti nella scuola. I poliziotti li hanno invitati a distanziarsi e a indossare le mascherine. Il gruppo ha iniziato a prendere in giro gli agenti ed a scambiarsi sigarette e sono così scattate le denunce.

Correlati