Molti comuni liguri, tra cui Genova, hanno deciso di consentire l’avvio degli impianti di riscaldamento. Da mercoledì 14 ottobre a Genova sarà possibile accendere i riscaldamenti per 6 ore giornaliere. La decisione è stata prese “prendendo atto che le misure correlate al contenimento del Covid-19 prevedono che i cittadini debbano trascorrere molto più tempo nelle proprie abitazioni, per garantire un adeguato livello di comfort, considerando che l’attuale situazione climatica non permette di assicurare il mantenimento di temperature confortevoli all’interno degli edifici”.

Correlati