A Genova la Finanza ha arrestato un 46enne di origini romene accusato di avere evaso le tasse per tre milioni e 600 mila euro oltre che per truffa. L’uomo ha anche preso per 4 anni la pensione di invalidità della madre morta. Per i finanzieri l’uomo metteva in vendita macchine di lusso attraverso noti portali web per rendersi irreperibile una volta ricevuti gli anticipi. I soldi erano poi spesi in lussuose vacanze a Cormayeur, Chamonix e Sharm el-Sheikh. Il 46enne avrebbe anche truffato l’Inps per 90 mila euro riscuotendo la pensione della madre morta da 4 anni.

